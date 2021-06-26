شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتعلم ألمانى مجانًا.. وتكسب 10 آلاف جنيه شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

للطلاب الباحثين عن فرص تدريبية خلال فترة الدراسة الجامعية، وضمان الالتحاق بفرصة عمل بعد التخرج براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، توفر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، برنامج تدريبي لطلبة الجامعات في صعيد مصر لمساعدتهم فى إتقان اللغة الألمانية على أن يتم ربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في قطاع Contact Center/Offshoring services بمتوسط دخل شهرى يصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن برنامج ايتيدا.

س - من هي الجهة التي تتولى إطلاق برنامج تعليم اللغة الألمانية؟

ج- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندس عمرو محفوظ، هي الجهة المسئولة عن إطلاق برنامج تعليم اللغة الألمانية مجانًا.

س- ما هو الهدف من برنامج تعليم اللغة الألمانية؟

ج- يهدف برنامج تعليم اللغة الألمانية إلى:

1- التوسع في تعليم اللغات المطلوبة بالأسواق العالمية وخاصة الإنجليزية والألمانية والفرنسية بهدف بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة لتغطية احتياجات السوق.

2- جذب وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مقرات لها بتلك المحافظات وتوفير العديد من الوظائف وفرص العمل للشباب.

3- زيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

س- كيف يمكن التقدم للالتحاق بالبرنامج؟

ج- يتم تنفيذ المرحلة التجريبية مع جامعة جنوب الوادي لتدريب 100 طالب من طلاب السنة الثانية والثالثة من خلال منحه مدعمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ من أكبر مقدمي الخدمات التدريبية في اللغة الألمانية في جمهوريه مصر العربية معهد جوته خلال سنوات الدراسة في الجامعة (في فترات الدراسة وفترة العطلات عن طريق الدراسة المدمجة –أونلاين)، ليتم رفع مستوى الطلاب من مستوى مبتدأ (A1) الى مستوى متقدم(B2) في اتقان اللغة.

س- ما هي معايير القبول بالبرنامج؟

ج- هناك 4 معايير لضمان القبول ببرنامج تعليم اللغة الألمانية وهي:

1- أن يكون من طلاب السنة الثانية والثالثة من كليات (التجارة، التربية، الحقوق، الآداب، الاعلام، الأثار، كلية التربية النوعية).

2- الأولوية للإناث، والذكور لمن ليس له خدمة عسكرية.

3- التوقيع على إقرار بالالتزام بحضور البرنامج التدريبي والاختبارات، والتي من المتوقع أن تستغرق عامين.

4- يقوم الطلب بدفع نسبة مساهمة بناءً على تقديره في العام الدراسي السابق، على أن يسدد نسبة التحمل قبل كل مستوى.

المنحة مدعمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) بناءً على تقدير العام الدراسي السابق، إذ يتحمل الطالب الحاصل على تقدير امتياز أو جيد جدًا نسبة 30% من قيمة التدريب، وترتفع إلى 35% في حالة التقدير جيد، و40% لتقدير مقبول.