أخبار الاقتصاد: 2.4 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لمصفاة ميدور بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 26-6-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، متابعة مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حاليًا فى محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار.

البترول : 2.4 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لمصفاة ميدور بالإسكندرية

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله وقيادات قطاع البترول، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حاليًا فى محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار، فى إطار استراتيجية تطوير مصافى التكرير التى تنفذها الوزارة بهدف تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة فى الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حاليًا 100 ألف برميل للمساهمة فى توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة.

%60 نسبة تنفيذ 19344 وحدة سكنية على الطريق الدائرى الأوسطى بالعبور الجديدة

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروع، لمتابعة سير العمل وذلك في ضوء توجيهات القياده السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية بكافه المدن الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، الوحدات السكنية بالحيين الـ13 و الـ14 الواقعين على الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة، للوقوف على نسب التنفيذ، حيث يضم الحيين 13 و14، 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة سكنية بمتوسط نسبة تنفيذ 60 % لجميع العمارات بتكلفة استثماريه 5 مليارات جنيه.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات في يونيو 2020، وجارٍ تنفيذ أعمال الهيكل والتشطيبات ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات في العام المقبل.

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الشركات الروسية تعزيز استثماراتها بمصر

اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها للعاصمة الروسية موسكو والتى ترأست خلالها اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

وحظيت الزيارة باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام الروسية، حيث أدلت الوزيرة بعدد من التصريحات الصحفية والتليفزيونية والتى أكدت خلالها توافق الرؤى بين مسئولى البلدين لإحداث نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وعلى هامش فعاليات الزيارة أجرت جامع لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الروسية الراغبة فى التواجد فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثمارى المواتى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، مشيرةً إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس تمثل نقطة ارتكاز لجذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار فى مصر.

"تحديث الصناعة" والتنمية الصناعية يناقشان سبل استثمار إحدى الشركات الروسية بمصر

اجتمع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الزلاط، مع مسؤولى إحدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار الصناعى فى مصر، وتم دعوة الشركة لزيارة المناطق الصناعية المختلفة فى مصر.

جاء ذلك على هامش المباحثات الموسعة التى عقدتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حاليًا بالعاصمة الروسية موسكو.

كما عقد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع مسؤولى الاتحاد الاقتصادى الروسى للتعاون مع الدول الافريقية، وتمت مناقشة عدة موضوعات منها سبل التعاون بين الجهات ومنها مجال التصنيع المشترك والتبادل التجارى ونقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعى لمصر.