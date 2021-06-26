شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 26-6-2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 26-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: ​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.55 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.93 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 214.93 ريال بما يعادل 57.32$ سعر الذهب عيار 22بنحو 197.02 ريال بما يعادل 52.54$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.07 ريال بما يعادل 50.15$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.20 ريال بما يعادل 42.99$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.38 ريال بما يعادل 33.43$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.46 ريال بما يعادل 28.66$ سعر أوقية الذهببنحو 6,684 ريال بما يعادل 1,783$ سعر جنيه الذهببنحو 1,505 ريال بما يعادل 401.22$ سعر كيلو الذهببنحو 214,930 ريال بما يعادل 57,315$