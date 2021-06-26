شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات يكشف أسباب زيادة سرعة الإنترنت فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.6 ميجا بايت/ الثانية في بداية عام 2019 ونجحنا في زيادتها إلى 39.6 ميجا بايت/ الثانية في أبريل الماضي، كما أن المصرية للاتصالات تخطت حاجز الـ40 ميجا بايت/ثانية، وهذا مقياس يشير إلى تقدم في سرعة الإنترنت الثابت، ورغم أهمية زيادة سرعة الإنترنت إلا أن هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تقدم كبير في مستوى جودة خدمات الإنترنت في "وي".

وأرجع "حامد"، في حوار بالفيديو لـ"الخليج 365"، أسباب زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، إلى اتباع الشركة المصرية للاتصالات نظام هرمي تبدأ قاعدته بتوسع قاعدة البنية التحتية لمصر، والخطوة الثانية تطوير الشبكات واتساعها، والخطوة الثالثة بناء مراكز بيانات عملاقة حاصلة على شهادات وتراخيص من مؤسسات عالمية، ومقدمة الهرم هي الحوسبة السحابية والتطبيقات.

وتابع كما عملت الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية على كافة هذه المحاور مثل استبدال الكابلات النحاسية MSAN بكابلات الألياف الضوئية "فايبر"، وتطوير الرواتر بداية من الـADSL ثم VDSL ثم تطويرها إلى تكنولوجيا أحدث، بالإضافة إلى ذلك رفعت الشركة طاقات الاستخدام للعميل من 140 جيجا بايت إلى 250 جيجا بايت حتى بلغت 1 تيرا، ومؤخرًا أطلقنا باقة الألترا وتتيح سرعة تصل إلى 200 ميجا بايت، وسعة تحميل 600 جيجا بايت.

وأشار "حامد"، إلى إطلاق المصرية للاتصالات تطبيقات جديدة مثل تطبيقات الرعاية للتشخيص والعلاج عن بعد، وتطبيقات التعليم للتعليم الإلكتروني وإجراء الامتحانات إلكترونيًا، وهناك مشروع ضخم يتم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتعليم العالي لتعميم التعليم الإلكتروني، وتطبيقات أخرى يستفيد منها المشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلام.