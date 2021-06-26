شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات: أجرينا أول مكالمة من سنترال العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تنفذ مشروعات ضخمة ومتنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدايةً من إنشاء بنية تحتية متطورة بنظام الألياف البصرية FTTH بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، وهو نظام متبع في كافة المدن الجديدة، ونفذنا هذا النظام الحديث في الحي الحكومي وعدد من الأحياء السكنية، وحققنا نسبة تنفيذ متقدمة بالحي الحكومي وتم توصيل كابلات الألياف البصرية لـ50 مبنى بهذا الحي.

أضاف "حامد"، في حوار بالفيديو لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من إنشاء السنترال المركزي بالعاصمة NN1، وأجرينا أول مكالمة من السنترال مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعًا نموذج الخدمات والاتصالات المقدم بالعاصمة الإدارية هو الأحدث في العالم ومنها الخدمات والحلول الذكية، وهذا النموذج يطبق في عدة مدن جديدة مثل مشروع مدينتي.

وحول قدرة البنية التحتية بالعاصمة الإدارية على استقبال خدمات الجيل الخامس 5G، قال رئيس المصرية للاتصالات، إن التطبيقات والحلول المنفذة بالعاصمة الإدارية تستوعب أحدث تكنولوجيا، ودائمًا ما نسعى لتقديم الأفضل في كافة المشروعات التي نتولى تنفيذها.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أنفقت نحو 21 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة الفقرية، الأمر الذي ساهم في استيعاب الزيادة الملحوظة في حركة البيانات ورفع متوسط سرعات الإنترنت في مصر بنسبة 64% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.