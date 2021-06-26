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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن شركة النفط الأمريكية العملاقة ستستخدم نظام «تقييم الأداء» الخاص بها في تنفيذ خطة شطب الوظائف، وبالتالي فإنها ستشمل فقط الموظفين الأقل كفاءة عن زملائهم. لذلك لن يتم تصنيف هذه العملية باعتبارها تسريحا لعمال. في الوقت نفسه فإن عملية التقييم الخاصة بالعام الحالي ما زالت جارية لكن لم يتم إبلاغ الموظفين بالنتيجة.
وقال المتحدث باسم إكسون موبيل كيسي نورتون «عملية تقييم الأداء تتم منذ سنوات عدة، وهي تستهدف تحسين الأداء. هذه العملية لا ترتبط بإجراءات خفض العمالة».
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