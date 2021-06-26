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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية ومزودي الأنظمة التقنية الخاصة بالفوترة الالكترونية (فاتورة)، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للفوترة الالكترونية، وذلك عبر الصفحة الخاصة بها في موقعها الالكتروني (gazt.gov.sa). ويتضمن الدليل متطلبات الالتزام بالفوترة الالكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها، بالإضافة إلى الفواتير الضريبية بنوعيها الفاتورة الضريبية والتي تصدر غالبا من منشأة لأخرى، والفاتورة الضريبية المبسطة والتي تستخدم غالبا بين المنشأة والفرد المستهلك، وكذلك طريقة عمل الفوترة الالكترونية، والأمور التي يجب على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية تجنبها عند دخول اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من 4 ديسمبر من العام الحالي.



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