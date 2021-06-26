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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمانة العامة للجان الضريبية، أطلقت دليل الخدمات الالكترونية الذي يغني المتعاملين عن المتابعة الحضورية لمكاتبها، وفق خطوات ميسرة عبر البوابة الالكترونية، التي تشمل أكثر من 12 خدمة الكترونية، مرتبطة بعدد من الأنظمة المتكاملة معها للتحقق من البيانات والمعلومات، وضمان الدقة والموثوقية من خلال جلب البيانات والمعلومات من مصدرها، مع توفير الوقت في استيراد الوثائق اللازمة والمتطلبات النظامية، وذلك تعزيزا لجهودها في إدارة ومعالجة المنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وسعيا منها لتيسير الإجراءات. وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة توعوية بعنوان #نيسر_لكم_الرحلة، بهدف التعريف بالتعاملات الالكترونية، وإتمام الإجراءات القضائية، ضمن سلسلة الإجراءات المقدمة لتحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية.



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