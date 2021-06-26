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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساعة استشارة مبادرة أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تزامنا مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021 ضمن الجهود الحكومية في تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص. وأوضحت «المواصفات السعودية» أن مبادرة «ساعة استشارة» تتضمن تقديم استشارات فنية مع نخبة من أفضل الخبراء بمجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، تصاحبها زيارة للمعرض التفاعلي، وكذلك جلسة تعريفية بخدمات الهيئة.



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