شكرا لقرائتكم خبر عن السلوكيات الصحية تقي من الخرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيُطرح دواء جديد لمرض الزهايمر في الأسواق قريبًا، وهو الأول منذ ما يقرب من عقدين. لكن بعض الخبراء يقولون إن الدليل على ذلك ليس قوياً بشكل كبير، ويخشون أنه قد يكلف الكثير.

هذا هو السبب في أن مجموعة من الخبراء بعضهم من جامعة ليفين بجامعة ميشيغان نشروا مؤخراً دليلًا لمقدمي الرعاية الأولية حول هذا الموضوع كبيان علمي رسمي من جمعية القلب الأمريكية، وذلك مساعدة الناس على فهم أنهم يستطيعون منع أو إبطاء الخرف في المستقبل من خلال اتخاذ خطوات معينة في الوقت الحالي تحفزهم على زيادة سلوكياتهم الصحية من أجل إحداث تأثير إيجابي.

يقول الباحثون إن أولئك الخبراء يصرحون بأن الخطوة الأولى هي معرفة أن احتمالية الإصابة بالخرف تكون أكبر لدى الأشخاص ممن لديهم عوامل خطر رئيسية قابلة للتعديل؛ منها: الاكتئاب، ارتفاع ضغط الدم، مستوى النشاط البدني، السكري، البدانة، ارتفاع مستويات شحوم الدم، التغذية السيئة، التدخين، العزلة الاجتماعية، اضطرابات النوم، فقدان حاسة السمع.

الخطوة الثانية تكون بتجنب تلك العوامل أو الحد منها من خلال الالتزام باستخدام العقاقير الموصوفة لهم بسبب مشاكل صحية يعانون منها، وتغيير نمط الحياة اليومية؛ أي اتباع السلوكيات الصحية.