شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل استثنائي» قتلته الشرطة بعدما أنقذ رجالها من الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينة أرفادا الواقعة بولاية كولورادو الأمريكية، بطولة استثنائية انتهت بمأساة، بعدما نجح رجل شجاع في مواجهة قاتل محترف، صمم على قتل أكبر عدد من الشرطة، مستهدفاً أحد رجالها، قبل أن يتصدى له أحد المارة فتقتله الشرطة خطأ، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووقعت تفاصيل القصة الحزينة الاثنين، الماضي، بعدما قرر مجرم محترف يدعى رونالد ترويك، يُكنّ عداء شديداً للشرطة، نصب كمين لأحد رجالها في مدينة أرفادا. واستعد القاتل للجريمة المروعة، التي كشفت تفاصيلها رسالة مليئة بالكراهية عثر عليها في منزله. وكتب القاتل في الرسالة المكونة من أربع صفحات: «هدفي اليوم هو قتل أكبر عدد ممكن من ضباط أرفادا. يجب قتل المئات من الخنازير منهم يومياً. أتمنى ألا أموت قبل القضاء عليهم».

ووثقت الجريمة المروعة، كاميرا مراقبة، أظهرت القاتل ترويك مرتدياً قميصاً أسود، حاملاً سلاحه، يوقف شاحنته في أحد شوارع أرفادا ثم يركض نحو الضابط جوردون بيسلي (51 عاماً) ويسحب مسدسه المخفي ويطلق عليه الرصاص.

وفي هذه الأثناء سمع جون هيرلي الذي صادف تسوقه قرب المكان، صوتاً لإطلاق النار فهرع إلى مكان الحادث لمواجهة القاتل فأرداه في الحال بمسدسه.

وقال شاهد العيان بيل ترويانوس، إنه كان يعمل في متجر قريب من مكان الحادث، وكان هيرلي داخل المبنى يتسوق. وسمع الاثنان إطلاق النار، قبل أن يخرج هيرلي الذي كان مسلحاً، من المتجر باتجاه مكان الحادث.

وقال ترويانوس: «لم يتردد هيرلي. لم يقف ليفكر في الأمر». وتابع: «أريد فقط أن أتأكد من أن عائلته تعرف كم كان بطلاً».

وبحسب الشاهد، واجه هيرلي ترويك، وأطلق خمس أو ست رصاصات عليه، ما أدى إلى سقوط المسلح في سيارة متوقفة. وقال شاهد آخر يعمل مدير مطعم، إنه سمع هيرلي يحث المارة على البحث عن ملجأ. وأضاف: «استدار ونظر نحو كل شخص في المطعم، وأخبرنا أن المسلح قادم، وأنه سيعود وأنه ينبغي علينا الدخول».

لكن بطولة هيرلي لم تنته بالشكل الملائم، فبعدما نجح في القضاء على القاتل، وإنقاذ حياة ضباط ومدنيين آخرين في هذه العملية. اعتقد رجال الشرطة الذين وصلوا بعد ذلك إلى مكان الحادث أنه كان المسلح الأصلي، وأطلقوا النار عليه بعدما أخطؤوا في تحديد هويته.

واعترفت إدارة شرطة أرفادا بالاختلاط المميت، ورحبت بهيرلي ووصفه بأنه «بطل». وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادث الذي أسفر عن مقتل بيسلي وهيرلي والمسلح. ولم يعلق مكتب المدعي العام على ما إذا كان يمكن توجيه اتهامات ضد الشرطي الذي أطلق الرصاصة التي قتلت هيرلي.

ولا يعرف حتى الآن السبب خلف كراهية ترويك للشرطة، لكن التحقيقات كشفت إدانته سابقاً في قضيتي اعتداء في تسعينات القرن الماضي. ولم تجد الشرطة أي قضايا خاصة بالمتهم على مدار 17 عاماً الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية أن هيرلي يعمل طباخاً وكان ناشطاً في المجتمع ويحب مساعدة الآخرين.

وقال كول كروكر، زميل هيرلي السابق في العمل، إنه كان متفانياً وعاطفياً. وأضاف: «جون كان من النوع الذي يفكر في الجميع ما عدا نفسه، دائماً».