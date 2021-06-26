شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف خلايا وبروتينات جسدية وراء العطاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة بقيادة باحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، والتي أُجريت في الفئران، عن خلايا وبروتينات معينة بالجسم تتحكم في عملية العطس.

يمكن أن تساعد دغدغة الأنف في إثارة العطس وطرد المهيجات ومسببات الأمراض ولكن المسارات الخلوية التي تتحكم في تلك العملية اللاإرادية تتجاوز بكثير الجيوب الأنفية ولكنها كانت غير مفهومة بشكل كبير.

تمت دراسة نموذج من الفئران في محاولة لتحديد الخلايا العصبية التي ترسل إشارات تجعلها تعطس، فتم تعريضها لقطرات رذاذية تحتوي إما على الهستامين أو الكابسيسين، وهو مركب لاذع مصنوع من الفلفل الحار. كلاهما نتج عنه تهيج العطس لدى الحيوانات كما يحدث عند البشر.

من خلال فحص الخلايا العصبية التي كان معروفًا بالفعل أنها تتفاعل مع الكابسيسين تمكن الباحثون من تحديد فئة من الخلايا العصبية الصغيرة المرتبطة بالعطس. بحث العلماء بعد ذلك عن جزيئات - تسمى الببتيدات العصبية - التي يمكنها نقل إشارات العطس إلى تلك الخلايا العصبية، ووجدوا أن جزيئاً يسمى نيوروميدينB مطلوب في تلك العملية.

على العكس من ذلك، عندما أزالوا الخلايا العصبية الحساسة لذلك الجزيء في جزء من الجهاز العصبي الذي تسبب في عطس الفئران، قاموا بإعاقة عملية العطس اللاإرادي. كل هذه الخلايا العصبية تصنع بروتينًا يسمى مستقبلات نيوروميدينB؛ وفي الفئران التي ليس لديها هذا المستقبل انخفض العطس مرة أخرى بشكل كبير.