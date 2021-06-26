شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تقود إلى علاج جديد لضغط الدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن كان التركيز في مجال تجنب ارتفاع ضغط الدم على معدني البوتاسيوم والكالسيوم فقط، أضافت دراسة جديدة نشرتها مجلة «تواصل الطبيعة»، معدناً ثالثاً وهو الزنك. يرى الباحثون أن الأخير ربما يوفر نهجاً جديداً في علاج تلك المشكلة الصحية الشائعة.

تعتمد جميع وظائف الجسم على الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين والطاقة إلى الجزء المطلوب بالجسم، وتقوم خلايا العضلات الملساء داخل هذه الأوعية، بتوجيه مدى سرعة أو بطء وصول الدم إلى كل وجهة.

عندما تنقبض تلك العضلات الملساء، فإنها تضيّق الشريان وتزيد من ضغط الدم، وعندما ترتخي يتمدد الشريان وينخفض ضغط الدم. إذا كان ضغط الدم منخفضاً بدرجة كبيرة، فلن يكون تدفق الدم كافياً للحفاظ على مستوى الأكسجين والمواد المغذية بالجسم، وإذا كان مرتفعاً بدرجة كبيرة، فإن الأوعية الدموية تكون عرضة للتلف أو حتى التمزق.

اكتشف الباحثون في الدراسة الحالية أن الزنك مهم أيضاً في تلك العملية، وجاء ذلك الاكتشاف عن طريق الصدفة، حيث كان بحثهم متعلقاً بالدماغ وليس ضغط الدم. كانوا يحققون في تأثير العقاقير المحتوية على الزنك في وظائف الدماغ لدى مرض الزهايمر، عندما لاحظوا انخفاضاً واضحاً وغير متوقع في ضغط الدم في نماذج الفئران المعالجة بالعقاقير.