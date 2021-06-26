أخبار قصيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماء الأرز لتغذية البشرة

يحتوي ماء الأرز على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية. يتكون نحو 16 في المئة من تركيبته من البروتينات التي تعد اللبنات الأساسية لخلايا الجلد، كما أنه غني بالدهون الثلاثية والدهون والنشا؛ وجميعها مسؤولة عن تعزيز صحة الجلد بطرق مختلفة. تشكل الكربوهيدرات، والإينوزيتول، وحمض الفيتيك، والمواد غير العضوية بقية التركيبة، مما يجعل ماء الأرز مستحضراً مثالياً للحصول على بشرة متألقة.

التأمل الإيجابي يحسن الدماغ

يقول الخبراء: إن التأمل مع استحضار الذكريات والمواقف الإيجابية ينشط مجموعة من الدوائر الكهربائية بالدماغ، ما يعزز بدوره المرونة والمشاعر الجيدة. يكون ذلك بإغماض العينين والتنفس ببطء مع التركيز مع الأصوات بالبيئة المحيطة، ثم استعد في ذاكرتك أشخاصاً ومواقف مختلفة وقم باستخلاص الأشياء الإيجابية المتعلقة بأولئك الأشخاص أو تلك المواقف. بمرور الوقت يؤدي تحفيز الدماغ بهذه الطريقة إلى التحول من حالة القلق إلى الشعور بالهدوء.

القيلولة تخفض ضغط الدم

للنوم فوائد صحية متعددة للدماغ والجسم بصورة عامة، ولنوم القيلولة بشكل خاص مقدرة على السيطرة على ضغط الدم، ما يمنع ارتفاعه المؤدي لمشاكل القلب وربما التعرض للنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

وجدت دراسة نشرت في مجلة "علم وظائف الأعضاء التطبيقي" أن عادة القيلولة مرتبطة بانخفاض بنسبة 37% في معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية؛ ربما بسبب انخفاض الإجهاد القلبي الوعائي المرتبط بالنوم أثناء النهار.

البقدونس لصحة الكلى

يعمل البقدونس على تقليل ترسبات الكالسيوم والبروتين بالكلى؛ وهي مواد تتسبب في تكون الحصوات المؤلمة والشائعة، ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تمت معالجتهم بالبقدونس كانت لديهم تركيزات أقل من تلك العناصر في البول. يساعد البقدونس أيضاً في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يعد عامل خطر رئيسياً للإصابة بأمراض الكلى. قد تساعد خصائص البقدونس المضادة للالتهابات، إلى جانب مقدرته على تنظيم درجة الحموضة في البول وتقليل ضغط الدم، في المحافظة على صحة الكلى.

فيتامين K مهم للذاكرة

تتطلب البروتينات المعتمدة على فيتامين K حصول الجسم على ذلك الفيتامين للعمل بكفاءة، وتدخل في عملية استقلاب ما يعرف بالشحميات السفينجوليّة التي توجد عادةً في أغشية خلايا الدماغ التي تشارك في العمليات الخلوية. تم ربط التغير في استقلاب تلك الشحميات بالتدهور المعرفي والتنكس العصبي كمرض الزهايمر. ترتبط مستويات فيتامين K العالية، وتحديداً فيلوكينون (K1)، بتحسين الذاكرة اللفظية العرضية، على الرغم من عدم ملاحظة أي اختلاف في الذاكرة العرضية غير اللفظية.

تمارين التمدد لرشاقة الحركة

تساعد ممارسة تمارين التمدد على إطالة العضلات فعلياً وبالتالي تساعد في تحسين نطاق الحركة على المدى الطويل، والحصول على حركة أكثر رشاقة. يقول الخبراء: إن النتائج المؤقتة لممارسة تلك التمارين ربما تكون نتيجة أن الجهاز العصبي أصبح أكثر تحملاً مع وضعية التمدد ولكن في الأغلب تختفي هذه المكاسب في غضون يوم أو حتى بضع ساعات؛ لذلك يحتاج الشخص إلى ممارستها بمعدل 5-6 أيام بالأسبوع الواحد.

قلوية الليمون تخفف الحرقان

على الرغم من أن عصير الليمون يحتوي على حامض الستريك فإنه بعد استقلابه يتحول إلى قلوي مما يحسن حرقة المعدة، أو الحرقان، من خلال تقليل حموضتها. على الرغم من ذلك فإن الشعور براحة المعدة بعد تناوله يعتمد على التجربة الشخصية؛ حيث تتسبب مكوناته الحامضية للبعض في زيادة الأمر، وربما يكون التأثير القلوي هو الأغلب لدى البعض الآخر.

الخيار يقي جفاف الجسم

يشكل الماء نسبة 96% من الخيار لذلك تناوله يزيد حصول الجسم على الترطيب اليومي المطلوب؛ خاصة خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه حالات الجفاف. يعمل الخيار أيضاً كمبرد للجسم مما يوفر حالة من الراحة عقب التعرض لحرارة الطقس. يمكن إعداد ماء لتنظيف الجسم من الداخل بإضافة الخيار والنعناع، ما يسهم في إزالة السموم بشكل فعّال، ويزيد نسبة الارتواء التي تنتج عنها فوائد لا حصر لها.