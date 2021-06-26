شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن بدء تطبيق استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه تم تطبيق استخراج بطاقات جديدة من خلال منصة مصر الرقمية ومكاتب التموين وموقع إدارة دعم مصر، للمرحلة الأولى من الفئات الأولى بالرعاية من هم مرتباتهم أقل من 1500 أو معاشهم أقل من 1200 جنيه، طبقا لما هو مسجل فى هيئة التأمينات والمعاشات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "تلك الفئة كان يحق لها 3 خدمات، الخدمة الأولى استخراج بطاقة لأول مرة، إذا كان رب الأسرة ليس له مظلة تموينية، بحد أقصى 4 أفراد، الخدمة الثانية إذا كان يحصل على التموين، وأسرته أقل من 4 أفراد، يحق له أن يصل بهم إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق خبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى".

وقال: "بداية من 1 يوليو، سيحق لجميع المواطنين إضافة زوجة واحدة على بطاقة التموين دون التقيد بالدخل طالما موجود ضمن قواعد التموين، وإذا كان دخله يقع ما بين الشريحة 1500 إلى 2400، سيستفاد ويدخل ضمن القواعد التى تم ذكرها فى البداية".