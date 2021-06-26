شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعرضت المجموعة الوزارية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا وتوقعه باستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم.