شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد مغبرّ وغائم جزئياً نهاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأحد، مغبرّاً وغائماً جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المدّ الأول 16:29 والثاني 02:21 والجزر الأول 09:18 والثاني 20:09.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المدّ الأول 12:05 والثاني 23:21 والجزر الأول 18:06 والثاني 05:59. (وام)