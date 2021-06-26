شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم للرعاية الصحية» تحصل على 3 جوائز عالمية في التميّز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نالت «مجموعة الفطيم للرعاية الصحية» 3 من جوائز «آسيا للرعاية الصحية» عن: التميّز عن المسؤولية المجتمعية، وأفضل مستشفى ميداني، وأفضل أداء في إدارة فيروس «كورونا» عن عام 2020، والتعامل مع المصابين.

وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام «المجموعة نالت الجائزة لاستجابتها السريعة في تأمين أول مستشفى ميداني في دبي، لرعاية المصابين بفيروس «كورونا»، في مارس من العام الماضي، وافتتاح اول مركز لفحص «كورونا»، عبر المركبة في إمارة دبي في مارس 2020 أيضاً، وتقديم الرعاية الصحية الفائقة لحالات الإصابة بالفيروس في المستشفى الميداني خلال ذروة الجائحة.

وأكد استمرار حملة التطعيم في عيادات «هيلث هب» و«تشافي» بلقاح «فايزر- بيونتيك» للراغبين من الفئات المستهدفة في الدولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم. كما أفاد بأن المجموعة انتهت من تطعيم 95٪؜ من الموظفين في مكاتبها، تمهيداً للوصول الى هدفها بتطعيم الجميع.

وذكر أن المجموعة تقدم الرعاية الصحية المتميزة عبر منصتها «هيلث هَب» و«تشافي»، التي تضم 14 عيادة. مشيرا الى أنها تخطط للتوسع في العيادات محلياً وإقليمياً خلال العامين القادمين، بإطلاق عدد من العيادات المتعددة التخصصات والمراكز الطبية ومستشفى.

وقال د. حيدر إن المجموعة أطلقت أخيراً خدمة الطبيب الذكي المبتكرة لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لعملائها في كل مكان، وتربط المرضى بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية.