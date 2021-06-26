شكرا لقرائتكم خبر عن 34 محاضرة توعوية قدمتها «الشارقة للعمل التطوعي» خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، سلسلة من البرامج والورش والمحاضرات التي تعزز العمل التطوعي، عبر المنصات الإلكترونية والبث الحي لمواقع التواصل التابعة لحسابات الجائزة.

وتنوعت بين تنظيم 4 مجالس رمضانية متنوعة، و9 محاضرات توعوية وتعريفية وتثقيفية.

ونظّمت ملتقى الشارقة للعمل التطوعي في دورته الثانية، الذي أضاء على الأعمال التطوعية في مواجهة فيروس «كورونا»، وتخللته 3 جلسات شملت «النهج التطوعي في الدولة» و«نماذج مؤسسية» و«نماذج مجتمعية»، وشاركت في إنجاحه 6 مؤسسات وقيادات الأعمال التطوعية.

ونفذت الجائزة 34 محاضرة وورشة توعوية عامة قدمتها للجمهور والجهات الشريكة والفرق، منها 4 محاضرات للتعريف بالجائزة وشروطها ومعاييرها.

كما أقامت معرض الشارقة للعمل التطوعي الأول، وتضمن 12 جلسة قدمتها مختلف الجهات المشاركة على مدار 3 أسابيع خلال ديسمبر، وتخللته سلسلة من اللقاءات والورش.

نشر ثقافة العمل التطوعي

وقالت فاطمة البلوشي، المديرة التنفيذية للجائزة: مع بداية كل موسم، تضع الجائزة لائحة بالبرامج والفعاليات التوعوية التي تعزز غرس القيم التطوعية، بدءاً بالمحاضرات التوعوية العامة التي تستهدف كل الشرائح، وكذلك الورش المتخصصة التي تستهدف المختصين والجهات التطوعية، وبرامج المناسبات الدينية، والبرامج الصيفية التي تستهداف أطفال المدارس لملء فراغهم بما هو مفيد.

وأشارت، إلى أن الجائزة بهذه البرامج تسعى إلى استقطاب الافراد والمؤسسات وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية.