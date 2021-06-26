5 أخطاء بسيطة عليك تلافيها عند كتابة «شيك»

دبي: ”الخليج 365”

يقع الكثيرون منا في بعض الأخطاء لدى كتابة شيك لسداد التزامات مالية مؤجلة، الأخطاء التي من الممكن أن تؤدي إلى إلغاء الشيك وعدم صرفه، وبالتالي تكبد عناء استبداله فضلاً عن رسوم الشيك المرتجع. وفي ما يلي أبرز الأخطاء الشائعة بحسب المصرفيين، والتي من السهل تجنب الوقوع فيها:

1-عدم مطابقة قيمة الشيك المكتوبة بالأحرف مع تلك المحددة بالأرقام:

يمكن للمرء على سبيل المثال أن يكتب في خانة قيمة الشيك بالأحرف مبلغ عشرة آلاف درهم، لكنه يغفل أحد الأصفار عند كتابة قيمة الشيك بالأرقام فيكتب مثلاً 1000 درهم. وعند التوجه للبنك بطبيعة الحال لن يتم صرف الشيك، ويؤكد صرافو البنوك أن هذا الخطأ هو الأكثر شيوعاً ويتكرر لديهم بشكل يومي.

2- عدم تحديد تاريخ للشيك أو تحديد تاريخ غير صحيح:

ينسى بعض المتعاملين تحديد تاريخ إصدار الشيك، في حين يخطىء البعض الآخر في كتابة التاريخ سواء كان ذلك بشكل متعمد أو عن سهو. وهذا الخطأ بدوره يتكرر بشكل لافت. وفي حال أغفل الشخص تحديد تاريخ الشيك أو كتبه بتاريخ مستقبلي مثلاً فسيتم رفضه.

3- عدم توقيع الشيك:

بطبيعة الحال يتعين على محرر الشيك أن يقوم بتوقيعه وسيتم رده ورفضه في حال عدم التوقيع، وهنا أيضاً يقول مصرفيون إن العديد من الناس يقومون بالتأكد من كل تفاصيل الشيك الأساسية ويحررونها بوضوح ومن ثم يغفلون الجزء الأكثر أهمية وهو التوقيع.

4- عدم مطابقة التوقيع على الشيك مع التوقيع الموثق لدى البنك:

تتغير مع الوقت طريقتنا في التوقيع، ويصعب على البعض صياغة التوقيع عينه في جميع الأوقات، لذا ينصح المصرفيون باختيار أسلوب توقيع يسهل حفظه وإعادته مراراً، لكن يصعب في الوقت نفسه تقليده.

5- القيام بأية تغييرات أو تعديلات على الشيك بعد كتابته:

سيتم رد ورفض الشيك بشكل مباشر في حال وجد الصراف أنه أجري عليه أي تغيير كشطب رقم أو إضافة رقم أو حرف، أو في حال شعر بوجود اختلاف في الخط وطريقة الكتابة على الشيك نفسه، أو أي تغيير آخر يمكن أن يثير الشك ويبعث على الريبة. لذا يفضل أن يكتب الشخص الشيك بتأنٍّ حتى لا يحتاج إلى أية تعديلات لاحقاً.