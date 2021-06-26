73 % من المستهلكين في الإمارات غيروا عادات التسوق

دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة جديدة أجرتها «كيرني»، ضمن سلسلة استطلاعات تستكشف عادات التسوق لدى المستهلكين منذ بداية الجائحة، أن معدل توزيع التطعيم (152.10 جرعة لكل 100 شخص) واستمرار تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي، أهم عاملين في إعادة بناء ثقة المستهلكين في الإمارات بزيارة الأماكن العامة (المتاجر والمطاعم).

وسلطت الدراسة الضوء على أن الإنفاق على العناصر الأساسية (التي تشمل الأطعمة والمشروبات والعناصر غير الغذائية)، أظهرت زيادة مطردة، في حين أن الإنفاق على المواد غير الأساسية استمر في الانخفاض (كالملابس والحقائب والإكسسوارات).

واعترف 73% من المستهلكين بتغييرهم عادات التسوق للتكيف مع «الوضع الطبيعي الجديد»، وأفصحت نسبة أكبر من النساء عن تغيير عاداتهن (81%)، مقارنة بالرجال (67%)، مع تسجيل الشريحة العمرية ما بين 30 و45 أعلى تغيير (80%)، يليهم من تقل أعمارهم عن 30 عاماً (73%).

الإنفاق على الأساسيات

وعند الإمعان في الكيفية التي تغيرت بها العادات الاستهلاكية، تبين أن 23% من المستهلكين قللوا الإنفاق على العناصر الأساسية بنسبة تصل إلى النصف، مقارنة بما قبل الجائحة، في حين قام قرابة ثلث المستجيبين (34%) برفع إنفاقهم بأكثر من الربع على العناصر الأساسية. وفي المقابل انخفض الإنفاق على غير الأساسيات بنسبة 41%.

وضمن فئة العناصر الأساسية، قام 16% من المشاركين بالترقية إلى سلع ذات جودة أعلى وسعر أعلى، مع تسجيل أعلى زيادة في فئة الفواكه والخضروات (30%) واللحوم ومنتجات الألبان (22%).

وأشار خُمس المشاركين (21%) في الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون إنفاق مزيد على غير الأساسيات في الأشهر المقبلة، لا سيما على الملابس الرياضية (31%)، وملابس العمل (30%)، والملابس غير الرسمية (20%)، والأحذية (20%)، وملابس السهرة (17%)، والحقائب والإكسسوارات (8%).

وكشفت النتائج أن المستهلكين في الإمارات حافظوا على حذرهم مع استمرار تطور عادات الإنفاق، حيث يتوقع 46% استمرار آثار الجائحة لسنة أخرى على الأقل.

وسلط الاستطلاع الضوء على أن المستهلكين في الإمارات أصبحوا الآن أكثر إقبالاً على شراء الأساسيات عبر الإنترنت، مقارنة بالعام الماضي. وعند سؤالهم عن الدوافع وراء ذلك، كانت الراحة (58%) هي المحرك الرئيسي، تليها تدابير الوقاية من الجائحة (25%)، وتنوع المنتجات المتاحة (13%) وملاءمة التسعير (4%).

ومن المثير للاهتمام أن تدابير الوقاية احتلت المرتبة الثالثة في دوافع التسوق عبر الإنترنت للمواد غير الأساسية (21%)، مسبوقة بالراحة (49%) والتسعير (25%)، مع حلول تنوع المنتجات (5%) في المرتبة الأخيرة.

وفي حين كان انتشار التطعيم واستمرار إجراءات الحماية والتباعد هي الدوافع الرئيسية لاستعادة ثقة المستهلكين بزيارة الأماكن العامة، سلطت الدراسة الضوء على دور التجارب البديلة في تعزيز ثقة الجمهور، كالتسوق غير التلامسي في المتجر (16%) والشراء عن بعد ثم الاستلام في الموقع (9%).

وذكر 40% من المستجيبين أنهم يفضلون التسوق في المتجر عند شراء المستلزمات الأساسية، و30% للعناصر غير الأساسية، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تتطلب فحص الجودة والملاءمة.

وقال ديباشيش موخيرجي، الشريك ورئيس ممارسات الصناعات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة في كيرني الشرق الأوسط: «غيّـرت الجائحة بشكل جذري، الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى إجراءات وتدابير الصحة والسلامة وأصبحت النظافة والشفافية حيالها أمراً حيوياً. وبالنسبة للمستهلكين في الإمارات، يعتبر عنصر الراحة الدافع الأول لإجراء الشراء عبر الإنترنت ما يظهر تراجع المخاوف بشأن كوفيد ـ 19 إلى مرتبة ثانوية؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار تبدل عادات التسوق عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال المتاجر الفعلية تلعب دوراً قوياً في جميع الفئات التي يحتاج فيها العميل إلى لمس المنتج والشعور به وتجربته».