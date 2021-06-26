8 مصارف تطور مهارات 14 ألفاً من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي

دبي: ”الخليج 365”

قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بمنح ثمانية مصارف إماراتية رائدة جائزة التميز، تقديراً لجهودها في التوطين وفي وضع برامج تدريب وتطوير متميزة بهدف تمكين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من تطوير مهاراتهم. وكانت المصارف الثمانية على مدار السنة الماضية قامت بتطوير مهارات أكثر من 14000 من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي.

وقام جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بتقديم الجوائز لممثلي المصارف الفائزة خلال فعالية التواصل مع مديري أقسام الموارد البشرية التي أقامها المعهد. والفائزون هم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تم تكريمه عن حملة إعادة صقل المهارات التي درب من خلالها أكثر من 1000 إماراتي في برنامج «مصرفيّو المستقبل» الذي ينظمه المعهد، في حين حصل مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان على جوائز تكريمية لشراكتهم الطويلة مع العديد من مبادرات التوطين من خلال الشهادات المهنية وغيرها من البرامج المخصصة، بما في ذلك CBO وSix Sigma وACAMS.

وشهد الحدث كذلك تكريم بنك رأس الخيمة لتعاونه عن كثب مع المعهد في برامج التدريب وتطوير القيادة والتعلم الإلكتروني، في حين تم تكريم بنك HSBC لدوره النشط في الترويج لبرنامج أكسفورد للقيادة ومبادرات أخرى.

وأعرب الفائزين عن فخرهم بتلقي هذا التكريم المتميز من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تقديراً لجهودهم في تعزيز ودعم برامج التوطين في دولة الإمارات مؤكدين على دورهم في خدمة الوطن.

وقال جمال الجسمي: «ملف التوطين يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تدعم وتتابع السياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة واقتدار».

وأضاف، نحن فخورون بما حققه قطاع المصارف في دولة الإمارات من خطوات هامة في تدريب الموظفين ومساعدتهم على التكيف مع العالم الجديد الذي نعيش فيه. كما نثمن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكتنا الطويلة مع مصارف البلاد ونعمل دون كلل على تزويدها ببرامج تدريب مؤثرة تسهم في تطوير مهارات رأسمالهم البشري وإعادة تسليحه بالمهارات الضرورية. يقام حفل توزيع الجوائز اليوم تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها المصارف الكبرى في الإمارات بهدف إعداد موظفيها للمستقبل. وتسهم هذه البرامج في إعداد الإماراتيين العاملين بالقطاع المالي للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع المصارف والخدمات المالية اليوم وتحويلها إلى فرص.

يشار إلى أن فعالية التواصل مع مديري إدارات الموارد البشرية 2021 ضمّت أكثر من 55 مديراً للموارد البشرية والتوطين لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي والمالي وتقييم الفرص الناشئة في هذا المجال. وناقش المشاركون أيضاً الممارسات المثلى للموارد البشرية في تمكين القوى العاملة خلال الأوقات الصعبة وسلطوا الضوء على الحاجة الملحّة لإدراج وحدات تعلم قائمة على الكفاءة ضمن استراتيجياتهم المتعلقة بالتوظيف والاستبقاء من أجل ضمان النمو المستدام.

واستعرض معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خلال الفعالية برامجه المتخصصة القائمة على المهارات والتي تهدف إلى دعم ممارسات التعلم والتطوير في القطاع المالي.