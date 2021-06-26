شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم 5 إماراتيين.. بسمات كاريكاتيرية في وجه «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمير السني

يقيم 5 رسامي كاريكاتير مواطنين معرضاً بعنوان «المسافة أمان» بمركز «ميجا مول» الشارقة.

المعرض الذي افتتحه على ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري للإمارة، يحتوي على 60 لوحة تتناول حال المجتمعات خلال جائحة «كورونا» وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك برعاية غرفة صناعة وتجارة الشارقة.

وقال الرسام حامد عطا، المشرف على المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إنه يعتبر الأول من نوعه في الدولة وعلى مستوى الشرق الأوسط، موضحاً أن اللوحات يرافقها شرح باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه يهدف إلى التخفيف عن المجتمع ورسم الابتسامة على وجوه الناس في أجواء الجائحة، وذلك في ظل دولة رفعت شعار السعادة قولاً وفعلاً.

وأشار إلى أن الكاريكاتير هو فن بصري محبب ومرغوب لجميع الجنسيات، وأن على الرسام دوراً نحو مجتمعه، ومن هنا جاءت فكرة المعرض، لزرع الطمأنينة والسكينة.

وقال الرسام خالد الجابري: الأعمال المعروضة تعكس حياة الناس خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي كانت تفرض على الجميع في بعض الأوقات، وأصابت البعض بالإحباط بسبب تقييد الحركة، ولهذا كانت رسالة المعرض تحويل ذلك الشعور المخيف إلى لحظات ضاحكة. وأشار إلى أن رسام الكاريكاتير لابد أن يكون متابعاً جيداً لما يحدث في المجتمع، وما يدور بين الناس، وأنه يستقي من اهتمامات الجمهور أفكاراً ورسوماً متنوعة ومتناسبة مع الحدث الاجتماعي.

ورأت الرسامة آمنة الحمادي أن المعرض يعكس دور رسامي الكاريكاتير تجاه المجتمع خلال الجائحة، عبر لوحات مبهجة تعكس حياة الأسر والأطفال، وحركة المجتمع الملتزم بالإجراءات الاحترازية. وأضافت: رسمنا البهجة في نفوس الجميع رغم اختفاء الابتسامة وراء الكمامة.