شكرا لقرائتكم خبر عن عملة تذكارية 5 جنيهات إسترلينية للأمير فيليب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

قال ريشي سوناك، مستشار وزارة الخزانة البريطانية، إنه سيتم سك عملة خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، لإحياء ذكرى الأمير فيليب زوج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودوق إدنبرة، وتحتوي العملة على صورة أصلية للأمير، تكريماً لعقود من الخدمة أداها للأمة. وكان الأمير وافق على سك العملة قبل وفاته في إبريل/نيسان الماضي.

وقالت الوزارة إن العملة ستضربها دار سك العملة الملكية، وهي متاحة على موقعها على الإنترنت، وكذلك من مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتجار الأسهم الخاصين في جميع أنحاء الكومنولث وفي جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن دار سك العملة الملكية ستتبرع أيضاً بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني لجائزة دوق إدنبرة لدعم عملها المجتمعي في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وشغل دوق إدنبرة منصب رئيس اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة لمدة 47 عاماً. وتحمل العملة نقش الأمير فيليب، دوق إدنبرة 1921-2021.

وقالت وزارة الخزانة إن إصداراً محدوداً يمكن تحصيله كهدية ولن يتم تداولها بشكل عام.