شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطلق «نصاب» بمشاركة جمهوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح المطرب العراقي ماجد المهندس، خلال الأيام القليلة المقبلة فيديو كليب أغنية «نصاب»، والذي يشاركه الغناء فيه عدد من جمهوره ومحبيه، وذلك عبر تطبيق «فن بوكس» التابع لشركة روتانا للصوتيات، وأعلن المهندس عبر «إنستجرام» عن قرب طرح الفيديو كليب ونشر مقطع من مشاركة الجمهور معه معلقاً «قريباً نصاب بمشاركة الجمهور».

يذكر أن المهندس وشركة روتانا أعلنا منذ فترة عن إطلاق فيديو كليب نصاب بمشاركة الجمهور من خلال هاشتاج «يالا نغني مع ماجد المهندس»، وشارك فيه عشرات الآلاف ليتم اختيار مجموعة منهم للظهور في الفيديو كليب، والأغنية طُرحت منذ شهر، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.