شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكشف حقيقة إنفاقه نصف مليون يورو مقابل وجبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند، السبت، تقريراً صحفياً زعم أنه أنفق نصف مليون يورو، مقابلة وجبة، في مطعم خلال زيارة له إلى اليونان، مؤكداً أنها «أخبار زائفة».

وعلق هالاند على حسابه في «تويتر» على الخبر المتداول قائلاً: «أعتقد أنهم نسوا الطبق الرئيسي.. إنها أخبار زائفة». وكانت صحيفة «سبورت تايم» اليونانية المختصة بأخبار كرة القدم نشرت تقريراً قالت فيه إن هالاند أنفق 500 ألف يورو في 6 ساعات بمطعم في جزيرة مايكونوس، وترك إكرامية بقيمة 30 ألف يورو للعاملين هناك. ورغم سخاء الإكرامية، لكن الصحيفة أشارت إلى أنها أقل من النسبة الموصى بها، وقدرها 10% من قيمة الفاتورة. وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أن إجازة اللاعب الأخيرة في جزيرة مايكونوس شهدت إسرافاً كبيراً، بعدما استأجر خلالها يختاً وسيارة فاخرة، مقدرة ما أنفقة بمئات الآف من اليوروهات. ويعد هالاند أحد أبرز لاعبي العالم، بعد مسيرة من الإنجازات مع فريق بروسيا دورتموند الألماني.