بدء تشغيل جيل جديد من القطارات الذكية فائقة السرعة في الصين

بدأ تشغيل الجيل الجديد من قطارات «فوشينغ» فائقة السرعة في الصين يوم الجمعة، والتي ستوفر أنظمة تشغيل ومرافق ذكية.

وتم تجهيز قطارات فوشينغ الجديدة بتقنيات وخدمات بما في ذلك تحليل البيانات الذكي، والشبكة اللاسلكية القائمة على تقنية 5G، ووحدات تكييف الهواء الموفرة للطاقة.

ويتميز قطار الرصاصة الذكي الجديد، الذي يبلغ طول قاطرته 12.5 متر، بتصميم إلكتروني يمكنه تقليل المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 7.4% وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% مقارنةً بقطار الجيل السابق، حسبما قال مطور القطار، شركة تشانغتشون لمركبات السكك الحديدية التابعة لشركة CRRC.

ولم تعلن الصين عن سرعة القطار الجديد، لكن التقارير الأولية تشير إلى وصول سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة، ما يعني أنه أسرع بـ241.5 كيلومتراً في الساعة من أسرع قطار يعمل في الوقت الحالي.

وتوفر مقاعد الدرجة الأولى على متن القطارات الجديدة للركاب مساند رأس قابلة للتعديل ومساند ساق كهربائية، بينما تم تجهيز عربات الدرجة الثانية بمنافذ شحن USB في كل مقعد.

كما تم تجهيز القطارات الجديدة بمقصورات خالية من العوائق مع أبواب دخول أوسع، ومرافق مراحيض خالية من العوائق، ومناطق تخزين للكراسي المتحركة وعلامات برايل. بالإضافة إلى ذلك، تمكن العربات الهادئة في القطارات الذكية عالية السرعة الركاب من خفض حجم صوت الإذاعة إلى ثلث المستوى في العربات الأخرى، وفقاً للشركة.

وتضاء الأنوار في مرافق المرحاض على متن القطار تلقائياً عند اكتشاف دخول أحد الركاب. وتقوم وحدات تكييف الهواء تلقائياً بضبط اختلافات درجة الحرارة والضغط وفقاً لبيئة القطار الداخلية والخارجية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يوفر الجيل الجديد من القطارات فائقة السرعة في الصين مرافق أكثر ملاءمة وخدمات أكثر راحة لركابها، مع انخفاض استهلاك الطاقة.

(وكالات)