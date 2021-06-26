البنك الدولي يوافق على قرضين بـ 630 مليون دولار لمشروعين بيئيين في الصين

وافق البنك الدولي على قرضين بقيمة 630 مليون دولار لتمويل مشروعين بيئيين في الصين؛ للمساعدة في الحد من التلوث البلاستيكي ودعم الاستثمار الأخضر في البلاد.

وسيقدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 430 مليون دولار لمشروع تقليل النفايات البلاستيكية في الصين؛ للمساعدة في تحسين إدارة النفايات البلاستيكية وتقليل التلوث البلاستيكي من النفايات الصلبة البلدية، وفقاً للبنك.

كما وافق البنك على قرض بقيمة 200 مليون دولار؛ لدعم إنشاء صندوق استثمار أخضر ومنخفض الكربون؛ للمساعدة في تحفيز رأس المال الخاص وتوسيع المعروض من تمويل الأسهم للأعمال والمشاريع الخضراء في الصين.

(شينخوا)