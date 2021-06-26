نايك وأسهم البنوك تقود ستاندرد آند بورز إلى مستويات قياسية

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع عند مستوى مرتفع غير مسبوق أمس الجمعة، مدعوماً بسهم نايك وعدد من أسهم البنوك، في حين خففت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف حيال التقليص المفاجئ للتحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع سهم نايك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة المنتجة للأحذية الرياضية مبيعات للسنة المالية بأكملها تفوق تقديرات وول ستريت.

وزاد سهما بنك أوف أمريكا وويلز فارجو بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنوك الكبرى اجتازت اختبارات الضغط ولن تواجه بعد الآن قيوداً مرتبطة بالجائحة على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.71% إلى 34438.58 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 0.34% إلى 4280.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06% إلى 14360.39 نقطة.

أوروبا

ظلت الأسهم الأوروبية بعد إغلاق الجمعة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم من القطاع المالي وقطاع المواد الخام، بينما ارتفع سهم كريدي سويس بعد تقرير لرويترز أورد أنه يدرس اندماجاً محتملاً مع يو.بي.إس.

وارتفع سهم البنك السويسري المتضرر من فضيحة 1.9%، إذ قال التقرير إن إدارة كريدي سويس كانت تحت ضغط للتوصل إلى خطة إصلاح شامل. وارتفعت أسهم يو.بي.إس 0.2%.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، منهياً الأسبوع بارتفاع واحد في المئة بعد تقلبات حادة بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم الذي يؤثر في الدخل الحقيقي ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

انخفض ستوكس 600 بشكل حاد عن أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد نبرة متشددة مفاجئة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.

كما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن.

وارتفع مؤشر البنوك الأوروبية 0.6% وأنهى الأسبوع بمكاسب بنحو اثنين في المئة مع عودة المستثمرين إلى القطاعات الحساسة للاقتصاد. كما كانت ما تعرف بأسهم القيمة، والتي منها أسهم شركات التعدين والطاقة، من بين أكبر الرابحين خلال الأسبوع.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالبناء 0.2% بعد قفزة في قطاع البنية التحتية الأمريكية مع تبني الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقاً بشأن البنية التحتية مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ.

وارتفعت الأسهم الألمانية 0.1%، إذ أظهر تقرير أن ثقة المستهلكين تحسنت بأكثر من المتوقع مع اقتراب يوليو/تموز.

اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الجمعة، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا أثر إغلاق قوي لوول ستريت، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي للبلاد وكذلك توقعات حذرة للأسهم الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.66% إلى 29066.18 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.80% إلى 1962.65 نقطة.

وفي الأسبوع، ربح نيكاي 0.35% ليرتفع فوق مستوى 29 ألف نقطة، الذي قال متعاملون بالسوق إنه أصبح حاجزاً نفسياً في الوقت الذي ما زالت فيه آفاق تعافي اقتصاد اليابان تشهد حالة من عدم اليقين.

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند قمم قياسية الليلة الماضية، بينما قفز المؤشر داو جونز قرابة واحد في المئة بعد أن توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق بشأن البنية التحتية مع أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز «السوق (الجمعة) اقتفت أثر المكاسب القوية لوول ستريت. لكن المستثمرين، على الأخص في اليابان، ينتابهم القلق بشأن توقف الأسواق الأمريكية عن الصعود لالتقاط أنفاسها في أي وقت قريب».

وأضاف «احتمالات التعافي الاقتصادي في اليابان تشهد حالة من عدم اليقين إذ يرتفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مجدداً، والجائحة قد تتفاقم مع اعتزام البلاد عقد دورة الألعاب الأوليمبية».

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، فيما قادت شركات النفط والفحم وصناعة الصلب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

كما تقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 0.7% وقفز سهم أدفانتست 1.5% وربح سهم فانوك 1.66%.

وقفزت أسهم باناسونيك 4.93% إذ أظهر إفصاح للشركة العملاقة أنها باعت كامل حصتها في تيسلا في السنة المالية الماضية.

وأغلق سهم توشيبا التي تعاني أزمة منخفضاً 0.62% بعد أن ارتفع بما يصل إلى 1.4% إذ قام المساهمون بالتصويت على عزل رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو آخر بالمجلس في الاجتماع السنوي العام.

(رويترز)