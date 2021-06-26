شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد نموذجاً جديداً لهيكلة غرف تجارة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السبت، هيكلة غرف تجارة دبي عبر نموذج جديد يهدف من خلاله للاستفادة من أحد أكبر غرف التجارة العالمية.

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي … 3 غرف .. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية … نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي - أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموي رئيسي لدبي .. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال..».

وأوضح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «واعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث .. والذي سيضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للامارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً».

وأضاف سموه: «غرف التجارة الجديدة .. أمامهم مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية .. وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد.. وحماية مصالح رجال الأعمال .. ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة..».