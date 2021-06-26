شكرا لقرائتكم خبر عن «ياما في الجراب يا حاوي» للفخراني في عيد الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يستكمل النجم يحيى الفخراني، البروفات النهائية لمسرحيته «ياما في الجراب يا حاوي»، بحضور المخرج مجدي الهواري، وجميع أبطال العرض، إياد نصار ومحمد التاجي ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وآخرين، استعداداً لافتتاح عرض المسرحية في موسم عيد الأضحى المقبل.

المسرحية من تأليف بيرم التونسي، وسبق أن قدمها الفخراني على خشبة المسرح قبل 6 سنوات، بعنوان «ليلة من ألف ليلة» مع المخرج محسن حلمي، ليقرر الفخراني إعادة تقديمها بتقنيات حديثة في الديكور والإضاءة، وبشكل استعراضي متطور.

الفخراني شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشاركه بطولته كل من أنوشكا، محمد محمود، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.