شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثان من «اللوكاندة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من مسرحية «اللوكاندة»، قرر الفنان المصري أشرف عبد الباقي التحضير لموسم جديد من المسرحية، والذي انتهت ورشة التأليف من كتابته، وسيشارك في بطولته نفس أبطال الجزء الأول: أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، دينا محسن «ويزو»، إبرام سمير، وائل العوني، أميرة حافظ، أحمد أشرف فاروق، وياسمين سمير، وآخرون.

عبد الباقي يشارك في التأليف ويشرف على ورشة الكتابة المكونة من السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب. ويواصل فريق عمل المسرحية حالياً إجراء البروفات من أجل الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح الموسم الجديد خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

أشرف عبد الباقي يخوض تجربة سينمائية جديدة مع نجوم فرقة «مسرح مصر»، من خلال فيلم «زومبي»، من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو عمل كوميدي تشويقي، وفي الوقت نفسه ينتظر عرض فيلمه الجديد «سقراط ونبيلة» الذي انتهى من تصويره منذ فترة، لكن تأجل طرحه بسبب نسبة الإشغال الضعيفة في السينما، ويشاركه بطولته دينا، محمد فهيم، سامي مغاوري، أحمد فتحي، ومحمد جمعة، قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.