شكرا لقرائتكم خبر عن باكس يعيد هوكس إلى أرض الواقع ويسحقه 125-91 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتلانتا - رويترز

عاد أتلانتا هوكس إلى أرض الواقع بعدما لقنه ميلووكي باكس درساً قاسياً وسحقه 125-91 في المواجهة الثانية بنهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأدرك باكس التعادل 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستكون المباراة الثالثة في أتلانتا مهمة للفريقين، إذ إنه في السابق حسم الفائز في هذه المواجهة سلسلة نهائي الشرق بنسبة 73 في المئة.

ويبدو أن مايك بدنهولزر مدرب باكس وجد الحل للمشاكل التي سببها تراي يانج لفريقه في المباراة الأولى.

ولم يترك باكس الفرصة لضيفه منذ البداية، وأنهى الربع الأول متقدماً 34-28 بفضل تسجيل الثلاثي يانيس أنتيتوكومبو وجرو هوليداي وكريس ميدلتون 19 نقطة.

وبعد تحسن بسيط في أداء هوكس في الربع الثاني، وجد الفريق نفسه أمام إعصار لا يرحم، فعندما سجل بوجدان بوجدانوفيتش نقطتين ليقلص الفارق إلى 43-35 بدا أن هوكس انتابته حالة من فقدان التركيز، وعندما أفاق منها كانت النتيجة وصلت إلى 77-45 بعد أداء مذهل من هوليداي.

ولم يتراجع باكس في بداية الربع الثالث وعزز تفوقه بفارق 40 نقطة، واستسلم نيت ماكميلان مدرب هوكس للهزيمة وأشرك بدلاءه في الربع الأخير لكن دون فائدة من تقليص الفارق الكبير.

وتصدر أنتيتوكومبو قائمة مسجلي باكس برصيد 25 نقطة، وأضاف هوليداي 22 نقطة، وكان يانج الأكثر تسجيلاً في صفوف هوكس وله 15 نقطة فقط بعدما أحرز 48 نقطة في المباراة الأولى، وتقام المباراة الثالثة في أتلانتا يوم الأحد.