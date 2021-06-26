شكرا لقرائتكم خبر عن فشل في اقتحام قمرة القيادة.. فقفز من الطائرة أثناء إقلاعها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في حادثة غريبة ومرعبة في آن واحد، حاول راكب خرق قمرة القيادة؛ لكنه فشل في ذلك، ليتحول إلى فكرة أخرى أكثر جنوناً؛ حيث قفز أسفل منزلقة الطوارئ على مدرج مطار لوس أنجلوس الدولي من طائرة تابعة لشركة يونايتد إكسبريس، وفق ما ذكرت «يو إس نيوز» الأمريكية.

ونقلت الصحيفة أن السلطات الأمنية في مطار لوس أنجلوس قالت: إن راكباً نُقل إلى المستشفى، الجمعة، بعد أن قفز من طائرة تابعة لشركة يونايتد إكسبريس كانت تسير مبتعدة عن بوابة في المطار. وأضحت أن رحلة «يونايتد 5365»، التي تديرها شركة «سكاي ويست»، تبتعد عن البوابة بعد الساعة 7 مساء بقليل، عندما حاول الرجل خرق قمرة القيادة من دون جدوى، ثم تمكن من فتح باب الخدمة، وقفز أسفل منزلقة الطوارئ على مدرج المطار.

وأضافت: إن السلطات تمكنت من القبض على الراكب، واحتجز في ممر المدرج، ثم أعطي العلاجات الأولية من إصابات لا تهدد حياته ونقل إلى المستشفى. وأشارت إلى أنه لم يصب أي شخص آخر على متن الطائرة بأذى باستثناء الرجل، بينما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الأمر، وتعمل السلطات على تحديد دافع الراكب من وراء فعلته.