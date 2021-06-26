شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 وبرنت يسجل 76.18 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 76.18 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.05 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت إلي أعلي مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2018، حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بأن يتفوق نمو الطلب علي الإمدادات .

كما سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بأكثر من 3%.

ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو المقبل، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.