شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت أسعار الذهب عالمياً ومحليا خلال تداولات الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدنا أسبوع متوسط من حيث التداول على الذهب، فرغم الأحداث الاقتصادية الكبيرة إلا أن أسعار الذهب تحركت فى قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 وحتي 1785 دولار للأونصة طوال تداولات الأسبوع الماضي، وفيما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية التي أثرت على حركة الذهب.

الإثنين 21 يونيو:

مبيعات التجزئة الاسترالية

خطاب كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي

خطاب ويليامز عضو لجنة الفيدرالي

الثلاثاء 22 يونيو:

شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس

محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان

الأربعاء 23 يونيو:

خطاب إيليس مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في ألمانيا

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة

مبيعات التجزئة الكندية

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة

مخزونات النفط الخام الأمريكي

الخميس 24 يونيو:

مناخ الأعمال الألماني من معهد IFO

ملخص السياسة النقدية وقرار الفائدة من بنك انجلترا

القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

الجمعة 25 يونيو:

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة

الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة

القراءة المراجعة لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان

هذه الأحداث غيرت أسعار الذهب لأكثر من مرة وتأثرت بها بصورة مباشرة إلا أن الحدث الأبرز الذي تسبب في هبوط الذهب قرابة 6% هو إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نيته لرفع الفائدة مرتين خلال بحلول 2023، وهنا في مصر السعر خسر قرابة 45 جنيها