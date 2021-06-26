شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26 – 6 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26 يونيو 2021، ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين فقط في الأسواق، وذلك على خلفية إغلاق سوق الذهب العالمي على ارتفاع طفيف بختام جلسات التداول، حيث سجلت الأونصة سعر 1781 دولار بنسبة ارتفاع 0.34 %.

سعر الذهب في مصر تسجل 775 جنيها للجرام من العيار 21، في حين يسجل عيار الذهب 18 سعر 664 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 سعر 886 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6200 جنيها.

سعر الذهب في مصر يخضع لعدد من المؤثرات أهمها هو السعر العالمي للمعدن النفيس، وسعر الدولار في السوق المصرفي وعوامل العرض والطلب وهي الأقل من حيث التأثير.

السعر العالمي للذهب يخضع لعدد كبير من المؤثرات، لعل أبرزها الدولار الأمريكي والتضخم وأسعار العملات، وسعر الفائدة، والمؤشرات الاقتصادية، وعائد السندات، والتقارير الاقتصادية، وتقارير الوظائف والنفط.