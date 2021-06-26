شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع إلى النصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة؛ إذ وصلت إلى 155 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة - فى تقرير نشرته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضى من تسع دول بلغت 6 ملايين و79 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار187 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذى سبقة والذى بلغ 5.892 ملايين برميل".

وأضافت أن "أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155 ألف برميل يوميا، فى حين استوردت 305 آلاف برميل يوميا فى الأسبوع الذى سبقه".