شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" والتنمية الصناعية يناقشان سبل استثمار إحدى الشركات الروسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الزلاط، مع مسؤولي إحدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار الصناعي في مصر، و تم دعوة الشركة لزيارة المناطق الصناعية المختلفة في مصر.

جاء ذلك على هامش المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو.

كما عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الاقتصادي الروسي للتعاون مع الدول الافريقية، وتمت مناقشة عدة موضوعات منها سبل التعاون بين الجهات ومنها مجال التصنيع المشترك و التبادل التجاري و نقل التكنولوجيا و الاستثمار الصناعي لمصر.

والتقى المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عدة اجتماعات منفصلة مع عدد من المسؤولين على هامش المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة والصناعة مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان من أهم وأبرز اللقاءات الاجتماع مع شامل أورلوف، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الروسي بموسكو، حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها سبل التعاون بين المركز و مجلس الأعمال المصري الروسي خاصة في مجال التصنيع المشترك و التبادل التجاري و نقل التكنولوجيا.

واجتمتع المهندس محمد عبد الكريم مع ماكسيم رومانوف، نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية بمركز skolkovo للإبتكار و رواد الأعمال، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجهتين في مجال الابتكار و رواد الأعمال و نقل تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للصناعات المختلفة والمدن الذكية، وقد اتفق الطرفان علي إمكانية عمل عدة مؤتمرات افتراضية لنشر آخر التطورات التكنولوجية في القطاعات الصناعية المختلفة.