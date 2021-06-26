شكرا لقرائتكم خبر عن 58 مليون جنيه واردات مصر من الكيوي في شهر مارس الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من فاكهة الكيوي بشكل طفيف خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الكيوي الطازجة نحو 58 مليون و448 ألف جنيه "3 ملايين و653 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 46 مليون و464 ألف جنيه "2 مليون و904 ألف دولار" في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 11 مليون و984 ألف جنيه "749 ألف دولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من الكيوي كانت ضمن واردات أهم السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 794 مليون و238 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 983 مليون و418 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 189 مليون و180 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبــة تراجع بلغت 25.2٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات في شهر مارس الماضي بنسبـة 43.5٪، حيـث بلغـت 3.41 مليار دولار، مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، والملابس الجاهزة بنسبة 49.3٪، والعجائن والمحضرات الغذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، والبطاطس بنسبة 1.1٪.