شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 26-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر اليورو اليوم السبت 26-6-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.59جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.61جنيه للشراء، و18.81جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.67جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.59 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.59 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.61 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.61 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.59 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.