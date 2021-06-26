شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-6-2021، استقرارا أمام الجنيه بكافة البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، مسجلا في البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.