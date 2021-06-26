شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 26-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم السبت 26-6-2021، استقرارا أمام سعر الجنيه المصرى، نظرًا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك المصرية يومى الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.59 للشراء، 18.76جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسعر صرف الدينار الكويتى سجل 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 18.59 للشراء، 18.76 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.67 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى سعر 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.