شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 25-6-2021، استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض فى سعر الطماطم وارتفاع فى سعر البطاطس، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وسجلت الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو، الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.

وارتفعت أسعار البطاطس 2-5.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-4 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-5 جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.