شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 26-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 26-6-2021، ثباتا أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، نظرًا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.