شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استعدادات محلات الجزارة لموسم عيد الأضحى المبارك شهد سوق اللحوم البلدى اليوم السبت 26-6-2021 استقرارا فى الأسعار بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة إن موسم عيد الأضحى دائما يشهد اقبالا كبيرا على لحوم سواء أضاحي أو لحوم مذبوحة ومع اقتراب الموسم تشهد أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى السوق المحلى حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 120-140 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.

وأضاف غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.