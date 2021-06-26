شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. 14200-14600 جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 26 - 6-2021، استقرارا فى السوق المحلى، حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وتراوح سعر طن الحديد بين 14200 - 14600 بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، وسجل الاسمنت الأسود في المصنع 675-800 جنيه للطن، وللمستهلك 750-850 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أكد أن إيطاليا تصدرت الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء بـ 276 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 154 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2020 بنسبة ارتفاع 73 %، كما ارتفعت الصادرات إلى أسبانيا إلى 117 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 180%.