الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. 14200-14600 جنيه للطن من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت  أسعار الحديد اليوم السبت 26 - 6-2021، استقرارا فى السوق المحلى، حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وتراوح سعر طن  الحديد بين 14200 - 14600 بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، وسجل  الاسمنت الأسود في المصنع 675-800 جنيه للطن، وللمستهلك 750-850 جنيها للطن. 

 

وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أكد أن إيطاليا تصدرت الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء بـ 276 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 154 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2020 بنسبة ارتفاع 73 %، كما ارتفعت الصادرات إلى أسبانيا إلى 117 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 180%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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