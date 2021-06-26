شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تكشف تطور نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر رغم "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
1- ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 21.61 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل من عام 2021 مقابل 17.47 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
2- ارتفع عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.256 مليون مستفيد بنهاية شهر أبريل من 2021 مقابل 3.138 مليون مستفيد خلال نفس الشهر من عام 2020.
3- استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على أكبر حصة سوقية في أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة 55.45%.
4- حلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المرتبة الثانية من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 38.16%.
5- جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) في المركز الثالث من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 3.3%.
6- حلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) في المركز الثالث من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 3.06%.
7- تصدر النشاط التجاري أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية 61.43%، 65.23%، على التوالي.
8- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنسبة 18.22%، 16.2%، على التوالي.
9- حل النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية بنسبة 13.5%، 12.46%، على التوالي.
10- استحوذ النشاط الإنتاجي والحرفي على الترتيب الرابع من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنسبة 6.85%، 6.1%، على التوالي.