10 أرقام تكشف تطور نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر رغم "كورونا"

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القاهرة - سامية سيد - واصل نشاط التمويل متناهي الصغر معدل النمو في مصر، رغم تداعيات جائحة كورونا، وتزيد أهمية هذا النشاط في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 10 أرقام تكشف تطور نشاط التمويل متناهي الصغر رغم كورونا.

1- ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 21.61 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل من عام 2021 مقابل 17.47 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

2- ارتفع عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.256 مليون مستفيد بنهاية شهر أبريل من 2021 مقابل 3.138 مليون مستفيد خلال نفس الشهر من عام 2020.

3- استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على أكبر حصة سوقية في أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة 55.45%.

4- حلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المرتبة الثانية من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 38.16%.

5- جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) في المركز الثالث من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 3.3%.

6- حلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) في المركز الثالث من حيث حجم أرصدة التمويل بنسبة 3.06%.

7- تصدر النشاط التجاري أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية 61.43%، 65.23%، على التوالي.

8- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنسبة 18.22%، 16.2%، على التوالي.

9- حل النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية بنسبة 13.5%، 12.46%، على التوالي.

10- استحوذ النشاط الإنتاجي والحرفي على الترتيب الرابع من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنسبة 6.85%، 6.1%، على التوالي.