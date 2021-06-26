شكرا لقرائتكم خبر عن %60 نسبة تنفيذ 19344 وحدة سكنية على الطريق الدائرى الأوسطى بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروع، لمتابعة سير العمل وذلك في ضوء توجيهات القياده السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية بكافه المدن الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، الوحدات السكنية بالحيين الـ13 و الـ14 الواقعين على الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة، للوقوف على نسب التنفيذ، حيث يضم الحيين 13 و14، 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة سكنية بمتوسط نسبة تنفيذ 60 % لجميع العمارات بتكلفة استثماريه 5 مليارات جنيه.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات في يونيو 2020، وجارٍ تنفيذ أعمال الهيكل والتشطيبات ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات في العام المقبل.

وأكدت مى عبدالحميد، ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وتسليمها للحاجزين، مشددة على الاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال المرافق.

من جانبه، أضاف المهندس أحمد على أنه تم طرح وجارٍ تنفيذ عدد من الخدمات الحيوية للسكان، مثل المولات التجارية والحضانات والمدارس والمراكز الطبية والخدمات العامة، حتى يتسلم المواطن وحدته كاملة المرافق والخدمات.