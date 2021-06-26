شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان وزارة الزراعة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن شهد اليوم السبت 26-6-2021 استقرار في أسعار البيض والدواجن في السوق المحلى.

وسجلت أسعار البيض الأبيض في المزرعة عند 38 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41- 42 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

بينما سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 27 جنيها للكيلو في المزرعة ، وتراوح سعر المستهلك بين 30-32 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيها الكيلو.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسة تولي الثروة الداجنة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 مليون عامل.